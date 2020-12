Paolo Rossi | Zoff | ' amico intelligente | fatico a capire'

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (ANSA) - ROMA, 10 DIC - "L'ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno". Così Dino, appresa la notizia della scomparsa di, eroe ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - SiamoPartenopei : Il cordoglio della SSC Napoli: 'Ci uniamo al dolore per la scomparsa di Paolo Rossi' - _MrCapello : RT @Gazzetta_it: Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dai particolari. È un fuoriclasse l'atleta che, in un Mondiale segna sei gol, e riesce a dire “io non ero un fenomeno. Non ero nemmeno un fuoriclass ...Trascinò gli Azzurri di Bearzot al trionfo in Spagna grazie a sei gol segnati in tre memorabili partite: indimenticabile la tripletta al Brasile di Zico e Falcao.

Paolo Rossi (calciatore 1956) - Wikipedia

Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956 – Roma, 9 dicembre 2020) è stato un calciatore e dirigente sportivo italiano, di ruolo attaccante. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.

Paolo Rossi (attore) - Wikipedia

Biografia. Paolo Rossi nasce a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 da Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI.Si trasferisce, durante l'adolescenza, a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico.Considerato milanese d'adozione, Paolo Rossi spazia da trent'anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.

Morto Paolo Rossi, le reazioni - La Gazzetta dello Sport

Paolo Rossi, le reazioni dal web. Radio Rai pubblica la radiocronaca di Spagna ‘82. Salvato nella pagina "I miei bookmark" Salvato nella pagina "I miei bookmark" il cordoglio.