Morto il neonato schiacciato in autobus a Genova

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ilin: arriva un terribile aggiornamento dal capoluogo ligure. Il piccolo fu coinvolto in un incidente lo scorso 28 ottobre. Trasportato d’urgenza in ospedale, dopo un lungo ricovero, purtroppo non ce l’ha fatta. Aggiornamento drammatico da San Teodoro a: èilrimastosu un pullman lo scorso L'articolo proviene da Inews.it.

