Joe Biden, il figlio in guai grossi: è stato indagato dall'IRS (Di giovedì 10 dicembre 2020) guai in vista per la famiglia di Joe Biden: più esattamente per il figlio Hunter, che indagato dovrà rispondere di alcune questione anomale. Il padre si dice fiducioso. In Usa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

