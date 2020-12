GF Vip | Giulia Salemi erede di Elisabetta Gregoraci | quanto costa il mini abito celeste

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020)è stata una delle ultime vippone a entrare nella Casa del GF Vip ma si è ben presto distinta. Prima per le discussioni consu quella vecchia vacanza in Sardegna con Flavio Briatore e adesso per un avvicinamento “sospetto” a Pierpaolo Pretelli. Laè uscita di scena – non ha accettato di proseguire la sua avventura nella Casa fino a febbraio 2021 – e laè stata subito pizzicata dal pubblico in lavanderia con il modello e amico speciale di Eli. Non è successo niente in fondo, ma tanto è bastato per far rumoreggiare i telespettatori. Galeotti una serie di scherzi avvenuti nel pomeriggio: Pierpaolo ha lanciato dell’acqua in faccia ache aveva appena fatto la piega ai capelli e lei ha reagito riempendo il letto e le ...