Cska Sofia-Roma 2-1, diretta: errore di Diawara. Sowe ne approfitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) 40' - Buona ripartenza di Diawara che serve Carles Perez, lo spagnolo prova il tiro che viene deviato in calcio d'angolo 34' - Tornano in vantaggio i bulgari: grave errore di Diawara che perde ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) 40' - Buona ripartenza diche serve Carles Perez, lo spagnolo prova il tiro che viene deviato in calcio d'angolo 34' - Tornano in vantaggio i bulgari: gravediche perde ...

corgiallorosso : LIVE CSKA Sofia-Roma 2-1 (5' Rodrigues, 22' Milanese, 34' Sowe) Smalling per Kumbulla: inizia la ripresa - Notiziedi_it : Le formazioni ufficiali di CSKA Sofia – Roma - suocerag : In una scala che va da 1 a 10, quanto è Europa League 'l'assist' per il primo gol del CSKA Sofia? 13?15? - SkySport : Cska Sofia-Roma 2-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - TuttoMercatoWeb : Rodrigues-Sowe con in mezzo Milanese. CSKA Sofia avanti 2-1 sulla Roma al 45° -