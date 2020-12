Cashback con Postepay senza SPID: la guida completa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Cashback con Postepay senza SPID vale doppio. Perché oltre al 10% di rimborso sulle spese effettuate, Poste Italiane permette di ricevere 1 euro per ogni transazione con Codice Postepay uguale o superiore a 10 euro e per un massimo di 10 euro giornalieri. L’iniziativa è valida fino al prossimo 28 febbraio ed è un’ottima alternativa da sfruttare per risparmiare sugli acquisti, vedendosi dunque rimborsata una parte della spesa effettuata. Ma come usare al meglio questa possibilità? Di seguito la guida completa per andare sul sicuro. Gli acquisti con Codice Postepay sono ancora più sicuri perché, soprattutto in questo momento in cui non è possibile uscire come di solito si fa a causa delle restrizioni per il Coronavirus, permettono di pagare a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilconvale doppio. Perché oltre al 10% di rimborso sulle spese effettuate, Poste Italiane permette di ricevere 1 euro per ogni transazione con Codiceuguale o superiore a 10 euro e per un massimo di 10 euro giornalieri. L’iniziativa è valida fino al prossimo 28 febbraio ed è un’ottima alternativa da sfruttare per risparmiare sugli acquisti, vedendosi dunque rimborsata una parte della spesa effettuata. Ma come usare al meglio questa possibilità? Di seguito laper andare sul sicuro. Gli acquisti con Codicesono ancora più sicuri perché, soprattutto in questo momento in cui non è possibile uscire come di solito si fa a causa delle restrizioni per il Coronavirus, permettono di pagare a ...

