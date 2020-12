Carla Fracci perché si veste di bianco | l’aneddoto svelato dal marito Beppe Menegatti

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In collegamento ad “Oggi è un altro giorno”hanno parlato del loro grande amore, svelando qualche retroscena: «Se è stato un colpo di fulmine? Diciamo sull’elemento straordinariocertamente. Tra noi ha funzionatoci siamo sempre messi in discussione. La nascita di nostro figlio Francesco ha suggellato la nostra unione», ha ammesso lui. «Non è facile essere sposati, ma noi abbiamo anche lavorato tanto insieme. Lui è un vulcano di idee, abbiamo fatto tanto nel mondo della danza», ha dichiarato invece l’icona della danza. leggi anche l’articolo —>: L’étoile che voleva fare la parrucchierasidi...

In collegamento da Milano, Carla Fracci ha raccontato a Serena Bortone, in diretta a “Oggi è un altro giorno”, quanto faticoso sia stato il lockdown: «Io e Beppe abbiamo vissuto male questo ...Marito Carla Fracci. Ospiti a Oggi è un altro giorno su Rai 1 Carla Fracci e suo marito Beppe Menegatti. I due fianco a fianco ospiti da Milano hanno confessat ...Ben lontano dalle aspirazioni per il mondo dello spettacolo, Francesco Menegatti ha seguito tutt’altra strada rispetto alla mamma Carla Fracci.