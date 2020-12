Whistleblowing, il ministero di Giustizia lancia il suo portale anticorruzione per segnalare illeciti in modo anonimo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anche il ministero di Giustizia ora ha un portale per i whistleblower. In occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, via Arenula ha lanciato una piattaforma protetta per permettere ai dipendenti di segnalare illeciti all’interno dell’amministrazione. Il sito – basato su un software open source – permette la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di eventuali episodi di corruzione o di altri reati al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (Rpct) nel rispetto di tutte le tutele previste dalla legge. Il portale utilizza infatti un protocollo di crittografia in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Il whistleblower avrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anche ildiora ha unper i whistleblower. In occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, via Arenula hato una piattaforma protetta per permettere ai dipendenti diall’interno dell’amministrazione. Il sito – basato su un software open source – permette la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di eventuali episodi di corruzione o di altri reati al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (Rpct) nel rispetto di tutte le tutele previste dalla legge. Ilutilizza infatti un protocollo di crittografia in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Il whistleblower avrà ...

Lo strumento è rivolto a chi sia venuto a conoscenza di condotte illecite: in primo luogo, dunque, i dipendenti del Ministero, ma anche chi opera all'interno di imprese fornitrici di beni o servizi, o ...

