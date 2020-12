Roma, blitz antidroga: arrestati i fratelli Bianchi, in carcere per l’omicidio di Willy Duarte Montero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I fratelli Bianchi, attualmente in carcere poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre, sono stati arrestati nel corso di un blitz antidroga dei carabinieri ai Castelli Romani. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori ‘insolventi’ e obbligarli a pagare. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Velletri su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I, attualmente inpoiché indagati perdi, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre, sono statinel corso di undei carabinieri ai Castellini. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori ‘insolventi’ e obbligarli a pagare. I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal gip di Velletri su ...

