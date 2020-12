Pioli: “Leao è disponibile, domani giocherà uno spezzone. Ibra? Sta meglio” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Milan, ultima gara della fase a gironi dell’Europa League. Queste le sue parole: “Ho giocatori, disponibili e forti, cercheremo di vincere la partita e di dare il massimo contro lo Sparta Praga. Ringrazio la società, mi ha messo a disposizione un gruppo di qualità. Siamo tanti e le gare sono tante. domani ci sarà spazio per chi è sceso poco in campo. Il coro in pullman dedicato a me? Ci prepariamo tanto per fare bene, è giusto gioire a ogni singola gara. Siamo abituati a questi atteggiamenti sul pullman dopo una vittoria, ma il giorno dopo pensiamo subito alla prossima partita. C’è euforia e soddisfazione” Ibra? Sta meglio, vediamo passo dopo passo. Leao? Sta meglio ed è disponibile, convocato per la gara di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’allenatore del Milan Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Milan, ultima gara della fase a gironi dell’Europa League. Queste le sue parole: “Ho giocatori, disponibili e forti, cercheremo di vincere la partita e di dare il massimo contro lo Sparta Praga. Ringrazio la società, mi ha messo a disposizione un gruppo di qualità. Siamo tanti e le gare sono tante.ci sarà spazio per chi è sceso poco in campo. Il coro in pullman dedicato a me? Ci prepariamo tanto per fare bene, è giusto gioire a ogni singola gara. Siamo abituati a questi atteggiamenti sul pullman dopo una vittoria, ma il giorno dopo pensiamo subito alla prossima partita. C’è euforia e soddisfazione”? Sta meglio, vediamo passo dopo passo. Leao? Sta meglio ed è, convocato per la gara di ...

AntoVitiello : #Leao domani può giocare? #Pioli: 'Sta meglio ed è disponibile, sarà convocato per la gara di domani e l'obiettivo… - AntoVitiello : #Castillejo sta meglio, ha smaltito l'infiammazione al ginocchio. Oggi anche lui in gruppo con #Bennacer. #Pioli, t… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Kajer, #Leao e #Ibrahimovic non saranno sicuramente disponibili per la partita di domani. M… - MilanLiveIT : ??Pioli rinuncia a diversi elementi importanti per #SpartaPragaMilan - sportli26181512 : Milan, i 23 convocati per Praga: tornano Leao e Musacchio, out Gigio, Calha, Bennacer e Romagnoli: A Milanello, pri… -

