Nicola Carraro propone i sostituti di Mara Venier alla conduzione di Domenica In (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Attraverso il suo profilo Instagram, Nicola Carraro fa i nomi dei possibili sostituti di Mara Venier alla conduzione di “Domenica In”. Qualche mese fa, attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Oggi”, Mara Venier ha annunciato l’intenzione di lasciare la conduzione di “Domenica In”, volendosi dedicare completamente al marito Nicola Carraro ed ai nipoti. A tal L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Attraverso il suo profilo Instagram,fa i nomi dei possibilididi “In”. Qualche mese fa, attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Oggi”,ha annunciato l’intenzione di lasciare ladi “In”, volendosi dedicare completamente al maritoed ai nipoti. A tal L'articolo NewNotizie.it.

LaMammaN1 : - zazoomblog : Domenica In dopo Mara Venier Nicola Carraro elegge i possibili sostituti: non mancano i bocciati - #Domenica… - annatomasi1 : RT @GalantoMassimo: ?? Al posto di Mara Venier a Domenica In l'anno prossimo: Antonella Clerici Eleonora Daniele Caterina Balivo Alberto M… - GalantoMassimo : ?? Al posto di Mara Venier a Domenica In l'anno prossimo: Antonella Clerici Eleonora Daniele Caterina Balivo Alber… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, promuove e boccia le ipotetiche candidate al dopo Mara. Ecco i nomi. #DomenicaIn… -