Meteo Roma parecchio variabile | più freddo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)Ilsusarà caratterizzato da una spiccata variabilità atmosferica, si potrebbero verificare ancora delle precipitazioni, ma non intense come discorsi giorni. Tuttavia, non è da escludere ancora qualche temporale. La temperatura è prevista in diminuzione. Il fine settimana sarà discreto, con schiarite, ma foschia. Nella settimana prossima si potrebbe verificare un nuovo aumento della nuvolosità, e altre precipitazioni, ma per il momento non è atteso maltempo intenso. Giovedì 10: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1005 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 6 Km/h, raffiche massime 26 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Venerdì 11: nubi sparse con rovesci. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 7°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1002 ...