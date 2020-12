M5S, in 13 votano No alla Camera: chi sono i dissidenti che si oppongono alla riforma Mes (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fortunatamente qualcuno nel Movimento 5 Stelle ha avuto il coraggio di andare contro i diktat (e le minacce di espulsione) dei vertici e votare No alla riforma del Mes portata oggi alla Camera da Conte. sono infatti in tutto 13 – stando a quando riporta l’Agi – i deputati M5S che alla Camera hanno votato contro la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. Chi sono i 13 dissidenti? Oltre ai 6 deputati – Andrea Colletti, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Mara Lapia e Alvise Mnaiero – che sono intervenuti in Aula della Camera annunciando pubblicamente il voto in dissenso dal gruppo, scorrendo i tabulati delle ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fortunatamente qualcuno nel Movimento 5 Stelle ha avuto il coraggio di andare contro i diktat (e le minacce di espulsione) dei vertici e votare Nodel Mes portata oggida Conte.infatti in tutto 13 – stando a quando riporta l’Agi – i deputati M5S chehanno votato contro la risoluzione di maggioranza sulladel Mes. Chii 13? Oltre ai 6 deputati – Andrea Colletti, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Mara Lapia e Alvise Mnaiero – cheintervenuti in Aula dellaannunciando pubblicamente il voto in dissenso dal gruppo, scorrendo i tabulati delle ...

