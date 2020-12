Goonies | 35 anni a caccia del tesoro di Willy l' Orbo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Millenovecentottantacinque. Trentacinquemilafa, il fondo di un cannocchiale rovesciato. Nella galassia immaginifica le distanze sono così, enormi. In sala si andava con mamma e papà o con il cugino grande, a guardare “Legend” e “Piramide di paura”. “Unico indizio la luna piena” era una locandina da guardare e basta per chi non arrivava al bordo del botteghino. Non si credeva a nulla che non si sfogliasse sotto le coperte, i punk erano ragazzacci che usavano il Vinavil dove non andrebbe mai usato il Vinavil, Cindy Lauper se ne fregava e roteava la cresta arancione, e qualcuno cercava Susan, disperatamente, e una donna falco volava nel cielo di Aguillon fino al tramonto. Difficile credere che ci siamo stati su quei pianeti popolati da strani animali. Eppure è così. Ci siamo stati e li abbiamo abitati anche con gusto. Ed è stato un dolore lento abbandonarli. Ma una ...