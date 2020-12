‘Gf Vip 5’ | Selvaggia Roma sull’orlo del suicidio dopo essere stata abbandonata dal padre? Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo la sbugiardano! Video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) È stato un momento davvero intenso e toccante, quello che lunedì sera al Grande Fratello Vip 5 ha visto protagonista. L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato dei suoi problemi familiari, del mancato rapporto cole diarrivata addiritturadelper questa ragione. Una situazione che tutt’ora le fa male, motivo per il quale già in passato, durante altre clip familiari rivolte ai suoi compagni d’avventura, la veracena su era mostrata piuttosto privata. È stato il suo experò, a mezzo social network, a smentire la versione raccontata dalla sua ex compagna: Sono rimasto stupito perché non è assolutamente vero. Io illo conosco, c’ho ...