**Coronavirus: governo ricorre contro ordinanza Marsilio su zona arancione** (Di mercoledì 9 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - qui_finanza : Coronavirus, duro scontro Abruzzo-Governo: cosa vuole Marsilio Marco Marsilio, eletto con i voti del centrodestra,… - zazoomblog : Coronavirus: faq governo da 21-12 a 6-1 no a ricongiungimenti in seconde case altra regione - #Coronavirus:… - GoSolar01 : RT @TV7Benevento: Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti per assistere non autosufficienti... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus governo Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 3 dicembre 2020 Governo Fontana: da domenica Lombardia sarà in zona gialla. Ecco che cosa cambierà

Le novità principali sono la riapertura di bar e ristoranti, che nelle zone arancioni sono chiusi, e il venir meno del divieto di spostarsi in entrata e in uscita da una regione all’altra e da un comu ...

DPCM di Natale, le Regioni chiedono deroghe per gli spostamenti tra comuni

La Regioni chiedono al governo di permettere gli spostamenti tra i Comuni a Natale. L'appello di Bonaccini e l'invito al "buon senso".

Le novità principali sono la riapertura di bar e ristoranti, che nelle zone arancioni sono chiusi, e il venir meno del divieto di spostarsi in entrata e in uscita da una regione all’altra e da un comu ...La Regioni chiedono al governo di permettere gli spostamenti tra i Comuni a Natale. L'appello di Bonaccini e l'invito al "buon senso".