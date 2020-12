Blitz antidroga, 6 arresti, anche fratelli Bianchi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Operazione antidroga dei carabinieri ai Castelli romani. Sei gli arrestati. Tra i destinatari del provvedimento ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente in carcere poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Operazionedei carabinieri ai Castelli romani. Sei gli arrestati. Tra i destinatari del provvedimento ci sono, attualmente in carcere poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

assisinews : Blitz antidroga a Valfabbrica, arrestato 40enne e sgominato un giro di stupefacenti - AssisiNews - savonanews : Blitz antidroga dei carabinieri di Albenga: uno degli arrestati muore in caserma prima di essere trasferito in carc… - infoitinterno : Blitz antidroga dei carabinieri di Albenga, sequestrata eroina ed un fucile a canne mozze: 4 arrestati - infoitinterno : Blitz antidroga dei carabinieri di Albenga: uno degli arrestati muore in caserma prima di essere trasferito in carc… - savonanews : Blitz antidroga dei carabinieri di Albenga, sequestrata eroina ed un fucile a canne mozze: 4 arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga Blitz antidroga, preso il centralinista: 170 grammi di coca, due cellulari e un lungo elenco di acquirenti Il Messaggero Coinvolti nel blitz antidroga a Giugliano: scarcerati due giovani di Villaricca

Sono accusati, a vario titolo, di vari episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord Dottoressa Maria Gabriella Iagulli ha concesso gli arresti ...

BLITZ DEI CARABINIERI A PORTA CINTIA: DROGA E SOLDI IN UN APPARTAMENTO DI NORDAFRICANI

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, nell ...

Sono accusati, a vario titolo, di vari episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord Dottoressa Maria Gabriella Iagulli ha concesso gli arresti ...Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, nell ...