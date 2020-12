Regno Unito, è una 90enne la prima persona vaccinata contro il Covid: «Non avrei potuto desiderare un regalo di compleanno migliore» (Di martedì 8 dicembre 2020) Margaret Keenan, una signora nordirlandese che compirà 91 anni la prossima settimana, è la prima persona al mondo a ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer-BioNTech. La signora Keenan dopo la vaccinazione si è detta «privilegiata» per esser stata la prima persona a essere vaccinata contro il Covid-19: «È il miglior regalo di compleanno anticipato che avessi potuto desiderare, perché significa che posso finalmente aspettare con impazienza di passare del tempo con la mia famiglia e gli amici nel nuovo anno, dopo essere stata da sola per la maggior parte del 2020». December 8, 2020 Matt Hancock, il Segretario di Stato per la Salute e ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Margaret Keenan, una signora nordirlandese che compirà 91 anni la prossima settimana, è laal mondo a ricevere ladose del vaccino anti-sviluppato da Pfizer-BioNTech. La signora Keenan dopo la vaccinazione si è detta «privilegiata» per esser stata laa essereil-19: «È il migliordianticipato che avessi, perché significa che posso finalmente aspettare con impazienza di passare del tempo con la mia famiglia e gli amici nel nuovo anno, dopo essere stata da sola per la maggior parte del 2020». December 8, 2020 Matt Hancock, il Segretario di Stato per la Salute e ...

