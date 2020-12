John Lennon, 40 anni fa – Pensieri, interviste, video (Di martedì 8 dicembre 2020) Che non lo sai come vanno le cose. Una giorno sei davanti al portone di casa tua e ti sparano. Cinque colpi, uno a vuoto. Muori. Fai in tempo a capirlo, che muori. E non ti pare vero, non ti pare possibile. E chi prenderà il tuo posto? Nessuno. La risposta è semplice. Sei un “uomo qualunque”, sei John Lennon, differenza non ne fa. Il tuo posto non lo prenderà nessuno. E lui, Lennon, aveva quel dono fantastico “di essere tutti“. Di scrivere per tutti, di arrivare a un grado di universalità con le sua canzoni che solo quelli grandi per davvero sanno raggiungere. Qualcuno, su “ai piani alti”, lo voleva morto? Un “fan” gli ha sparato per una pura concatenazione di eventi e Pensieri che alcuni chiamano destino? Che importa. Lennon è morto, 40 anni fa. Icona, rockstar, predicatore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Che non lo sai come vanno le cose. Una giorno sei davanti al portone di casa tua e ti sparano. Cinque colpi, uno a vuoto. Muori. Fai in tempo a capirlo, che muori. E non ti pare vero, non ti pare possibile. E chi prenderà il tuo posto? Nessuno. La risposta è semplice. Sei un “uomo qualunque”, sei, differenza non ne fa. Il tuo posto non lo prenderà nessuno. E lui,, aveva quel dono fantastico “di essere tutti“. Di scrivere per tutti, di arrivare a un grado di universalità con le sua canzoni che solo quelli grandi per davvero sanno raggiungere. Qualcuno, su “ai piani alti”, lo voleva morto? Un “fan” gli ha sparato per una pura concatenazione di eventi eche alcuni chiamano destino? Che importa.è morto, 40fa. Icona, rockstar, predicatore, ...

Radio3tweet : Per il suo talento e per l'impertinenza vulnerabile, per il pacifismo e per la sua chitarra inconfondibile. Le mill… - Corriere : John Lennon 40 anni fa l’assassinio: quattro ragioni per cui non riusciamo a dimenticarcene - beppesevergnini : John Lennon, 40 anni fa. Quattro ragioni per cui non riusciamo a dimenticarcene. @corriere - feeling__blue : RT @Dischivolanti: John Lennon ascolta per la prima volta il White Album dei Beatles. - tommasobenocci : RT @effetronky: Immagina un mondo ancora con John Lennon la sua musica, la sua poesia il suo modo di essere artista nella società contro… -