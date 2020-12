Il teatro come un set tv. Parata di superstar per "riveder le stelle" - (Di martedì 8 dicembre 2020) Piera Anna Franini Grande sforzo per un evento perfetto ma freddo. Chailly: "Un unicum che non voglio ripetere" «Sentire l'applauso del pubblico è la cosa più bella per noi artisti. Cantare senza spettatori non è facile. Sappiamo che sono a casa e che ci seguono, pesa però non avere la loro risposta immediata, non sentire che respirano con noi». La confessione è del decano dei cantanti, Placido Domingo, fra le 24 star dello spettacolo di ieri alla Scala per Rai Cultura e in mondovisione. Show di canto, danza, recitazione, nuovo e irripetibile, in alternativa all'impossibile Prima. A riveder le stelle il titolo. E che stelle. In una manciata di giorni, la Scala si è trasformata nel circuito di Formula 1 della lirica con artisti da 12 Paesi. Pochi minuti a testa per diventare il proprio personaggio. Si registra, buona la ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Piera Anna Franini Grande sforzo per un evento perfetto ma freddo. Chailly: "Un unicum che non voglio ripetere" «Sentire l'applauso del pubblico è la cosa più bella per noi artisti. Cantare senza spettatori non è facile. Sappiamo che sono a casa e che ci seguono, pesa però non avere la loro risposta immediata, non sentire che respirano con noi». La confessione è del decano dei cantanti, Placido Domingo, fra le 24 star dello spettacolo di ieri alla Scala per Rai Cultura e in mondovisione. Show di canto, danza, recitazione, nuovo e irripetibile, in alternativa all'impossibile Prima. Aleil titolo. E che. In una manciata di giorni, la Scala si è trasformata nel circuito di Formula 1 della lirica con artisti da 12 Paesi. Pochi minuti a testa per diventare il proprio personaggio. Si registra, buona la ...

