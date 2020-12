Golpe Borghese, un colpo di Stato sotto lo sguardo di Giulio Andreotti (Di martedì 8 dicembre 2020) Uno dei tentativi più pericolosi di attacco alla democrazia in Italia avviene nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, durante la quale si avvia il Golpe Borghese dal nome del suo ideatore Junio Valerio Borghese già comandante, durante la guerra civile, di uno dei corpi più violenti e sanguinari del fronte fascista: la Decima Mas. Nel 1968 Borghese aveva fondato il Fronte nazionale che si inserisce nello spazio dell’estrema destra con Ordine nuovo, Avanguardia nazionale ed Europa civiltà, tutti gruppi che, a un diverso grado, collaborano al Golpe. Sin dall’estate del 1969, Borghese è attivo nel tessere legami con ufficiali delle Forze Armate e con una parte del mondo imprenditoriale del nord. Rispetto ad altri paventati colpi di Stato, questo tentativo di eversione è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Uno dei tentativi più pericolosi di attacco alla democrazia in Italia avviene nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, durante la quale si avvia ildal nome del suo ideatore Junio Valeriogià comandante, durante la guerra civile, di uno dei corpi più violenti e sanguinari del fronte fascista: la Decima Mas. Nel 1968aveva fondato il Fronte nazionale che si inserisce nello spazio dell’estrema destra con Ordine nuovo, Avanguardia nazionale ed Europa civiltà, tutti gruppi che, a un diverso grado, collaborano al. Sin dall’estate del 1969,è attivo nel tessere legami con ufficiali delle Forze Armate e con una parte del mondo imprenditoriale del nord. Rispetto ad altri paventati colpi di, questo tentativo di eversione è ...

Agenzia_Ansa : Cinquanta anni fa, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, ci fu un pericoloso e in parte ancora oggi oscuro tentativ… - ilpost : Il “golpe Borghese” non poteva riuscire - MPenikas : FQ: Golpe Borghese, un colpo di Stato sotto lo sguardo di Giulio Andreotti - Mayflower014 : RT @RaiStoria: A 50 anni dal tentato Golpe Borghese, nella notte tra 7 e #8dicembre 1970 molti sono ancora gli interrogativi irrisolti sul… - OdontoNapoli : RT @ilpost: Il “golpe Borghese” non poteva riuscire -