Francesco Oppini lascia tutti a bocca aperta: "Chiameremo nostro figlio Tommaso"

Al Grande Fratello Vip 5 c'è stato l'incontro tra Francesco Oppini, uscito la settimana scorsa, e il suo grande amico Tommaso Zorzi, che in settimana ha ammesso di essere distrutto per l'uscita del figlio di Alba Parietti anche perché innamorato di lui. Zorzi era visibilmente in imbarazzo, ma Francesco l'ha rassicurato che il suo affetto è immutato e che lo aspetta fuori per riabbracciato. Una volta in studio, poi, al cospetto di Alfonso Signorini, il ragazzo se n'è uscito con un'affermazione che ha lasciato tutti basiti. Ha affermato infatti che la sua fidanzata Cristina Tomasini non solo non è gelosa di Tommaso, ma con lui ha pensato di chiamare proprio Tommaso il loro primo figlio (che è ancora un progetto).

