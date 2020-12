Cashback, l’App Io è in tilt: “Chiedete aiuto a Pornhub”. E, a sorpresa, dall’account ufficiale arriva questa risposta (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere”. “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta”. “Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat”. E la rotella che gira all’infinito. Sono questi i messaggi d’errore che ormai da qualche giorno compaiono fissi agli utenti che provano disperatamente a registrarsi sull’App Io per aderire al Cashback di Stato che prende il via oggi. Dall’8 dicembre infatti, chi fa acquisti con carta o bancomat nei negozi fisici può ottenere la ‘restituzione’ del 10% di quanto speso, fino ad un massimo di 150 euro, a patto che entro il 31 dicembre faccia almeno dieci transazioni. Solo che, appunto, l‘app dei servizi pubblici IO è andata in tilt a causa del gran numero di accessi per registrare le carte e ora è ancora molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere”. “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio dicarta”. “Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat”. E la rotella che gira all’infinito. Sono questi i messaggi d’errore che ormai da qualche giorno compaiono fissi agli utenti che provano disperatamente a registrarsi sulIo per aderire aldi Stato che prende il via oggi. Dall’8 dicembre infatti, chi fa acquisti con carta o bancomat nei negozi fisici può ottenere la ‘restituzione’ del 10% di quanto speso, fino ad un massimo di 150 euro, a patto che entro il 31 dicembre faccia almeno dieci transazioni. Solo che, appunto, l‘app dei servizi pubblici IO è andata ina causa del gran numero di accessi per registrare le carte e ora è ancora molto ...

Tommasolabate : Chissà perché sul cashback e l’app Io per avere indietro il 10% dei soldi degli acquisti non vedo tutte le paure pe… - marcobardazzi : L’Italia riassunta in due app: IMMUNI: “Perché devo installarla? E la mia privacy? Chi controlla i dati? Che vuol… - Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - Italia_Notizie : Cashback, abbiamo provato a utilizzare l’app «IO» ed è andata male - Livia_DiGioia : RT @Iperbole_: Ricordate come molti non scaricavano Immuni per timori (insensati) sulla privacy? Magari sono gli stessi che ora mandano in… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback l’App Cashback dicembre, l'app IO e Spid per ottenere il rimborso. Ecco come funziona Corriere della Sera