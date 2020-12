Visite agli anziani e multe fino a 3000 euro: le regole per gli spostamenti di Natale 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governo pubblicherà oggi le Faq sul Dpcm e sul Decreto Legge sul sito di Palazzo Chigi: la deroga al divieto di spostamento varrà solo per i parenti e gli amici 'non autosufficienti' e si dovrà ... Leggi su today (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governo pubblicherà oggi le Faq sul Dpcm e sul Decreto Legge sul sito di Palazzo Chigi: la deroga al divieto di spostamento varrà solo per i parenti e gli amici 'non autosufficienti' e si dovrà ...

79_Alessio : RT @romatoday: Visite agli anziani e multe fino a 3000 euro: le regole per gli spostamenti di Natale 2020 - romatoday : Visite agli anziani e multe fino a 3000 euro: le regole per gli spostamenti di Natale 2020 - PalermoToday : Visite agli anziani e multe fino a 3000 euro: le regole per gli spostamenti di Natale 2020 - nderosso_ndr : RT @RobertoBortone: Circolare, test rapidi ai familiari per le visite agli anziani nelle Rsa - Cronaca - ANSA - infoitsalute : Circolare, test rapidi ai familiari per le visite agli anziani nelle Rsa -

Ultime Notizie dalla rete : Visite agli Visite agli anziani e multe fino a 3000 euro: le regole per gli spostamenti di Natale 2020 Today.it ‘Come fiamma che brucia’ Le visite finiscono sui Social

Salvo auspicabili novità positive decretate dal governo o dalla Regione Veneto, i capolavori di Chagall continueranno a restare appesi alle pareti di Palazzo Roverella. Ma la Fondazione Cariparo annun ...

Medio Oriente: Mitchell continua gli sforzi per i negoziati

In visita in Egitto, al Cairo, Mitchell ha ribadito l’intenzione di continuare gli sforzi iniziati per i dialoghi di pace fra Palestina ed Israele e che l’impegno degli Stati Uniti, richiesto espressa ...

Salvo auspicabili novità positive decretate dal governo o dalla Regione Veneto, i capolavori di Chagall continueranno a restare appesi alle pareti di Palazzo Roverella. Ma la Fondazione Cariparo annun ...In visita in Egitto, al Cairo, Mitchell ha ribadito l’intenzione di continuare gli sforzi iniziati per i dialoghi di pace fra Palestina ed Israele e che l’impegno degli Stati Uniti, richiesto espressa ...