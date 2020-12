GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Mario #Balotelli giocherà al #Monza ?? - sportface2016 : #Monza | Ora è ufficiale l'approdo di Mario #Balotelli - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Monza - Daniele20052013 : UFFICIALE Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Monza - NicoViscomi : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Mario #Balotelli giocherà al #Monza ?? -

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante ha siglato un contratto sino al Giugno 2021 e indosserà la maglia numero 45 ...Mario Balotelli ha firmato il contratto fino al termine della stagione con il Monza ma, diversamente da quanto accade in genere per i nuovi acquisti, per ora non sono in programma interviste né confer ...