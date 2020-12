Scuole chiuse in Campania, De Luca firma l'ordinanza: mercoledì tornano in classe asili, prima e seconda elementare (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Campania riapre le Scuole: è in arrivo l'ordinanza numero 95 con «ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covd-19». A seguito della riunione... Leggi su ilmattino (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lariapre le: è in arrivo l'numero 95 con «ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covd-19». A seguito della riunione...

GrimoldiPaolo : Italia in ginocchio economicamente, emergenza sanitaria, le #scuole superiori restano chiuse ma per la maggioranza… - infoitinterno : Allerta meteo, scuole chiuse anche lunedì in Carnia e Friuli Occidentale - PadovanicNicola : RT @normangobbi: Scuole comunali chiuse ad Airolo, ??da domani sino a mercoledì, causa le importanti nevicate #neve #scuola #chiusura #airol… - LaCnews24 : Coronavirus Vibo Valentia, scuole ancora chiuse: l'ordinanza del sindaco #calabrianotizie #newscalabria - ombrysan : E niente l'ombra del ricatto colpisce ancora, la 'pendemia' con metodi mafiosi piega anche la Svezia, esperimento f… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse e aperte, divisione delle Regioni per fasce e ordinanze Orizzonte Scuola SAN PRISCO - Scuole chiuse fino all'anno prossimo, il sindaco D'Angelo firma l'ordinanza

15:52:12 SAN PRISCO. A San Prisco non si tornerà in aula prima di Natale. E' questa la decisione presa dal sindaco Domenico D'Angelo che ha annunciato l'imminente firma di un'ordinanza. «Sto per esse ...

Scuole aperte a Soverato, siamo in disaccordo

Siamo un gruppo di genitori in disaccordo con l’apertura delle scuole di Soverato. Abbiamo contattato spesso, più volte, chi di competenza ma senza avere un riscontro. Siamo contrari perchè, questi no ...

15:52:12 SAN PRISCO. A San Prisco non si tornerà in aula prima di Natale. E' questa la decisione presa dal sindaco Domenico D'Angelo che ha annunciato l'imminente firma di un'ordinanza. «Sto per esse ...Siamo un gruppo di genitori in disaccordo con l’apertura delle scuole di Soverato. Abbiamo contattato spesso, più volte, chi di competenza ma senza avere un riscontro. Siamo contrari perchè, questi no ...