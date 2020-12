Quarant’anni senza John Lennon, a consolarci è la sua musica immortale (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – Sono trascorsi quarant’anni dalla sera fatale in cui Mark David Chapman premette il grilletto, e l’oscurità si prese la stella più brillante del firmamento musicale. L’8 dicembre 1980 moriva John Lennon, e con lui sfumava non solo uno dei capitoli più intensi della storia culturale del mondo, ma anche un’epoca sociale fatta di ‘bed-in’ e di contestazioni pacifiche, di figli dei fiori e di ‘Give Peace a Chance’. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – Sono trascorsi quarant’anni dalla sera fatale in cui Mark David Chapman premette il grilletto, e l’oscurità si prese la stella più brillante del firmamento musicale. L’8 dicembre 1980 moriva John Lennon, e con lui sfumava non solo uno dei capitoli più intensi della storia culturale del mondo, ma anche un’epoca sociale fatta di ‘bed-in’ e di contestazioni pacifiche, di figli dei fiori e di ‘Give Peace a Chance’.

jan_novantuno : 'Il rito funeralizio si trasforma in uno spettacolo e non smetterà più di esserlo. E, intanto, John Lennon diventa… - 24emilia : RT @Fangareggi: Quarant’anni senza #JohnLennon, e si sentono. - Fangareggi : Quarant’anni senza #JohnLennon, e si sentono. - DigiTalkPR : Quarant'anni senza John Lennon: il tributo sui social: 'Sei eterno' L'8 dicembre del 1980 Lennon veniva ucciso a Ne… - Dixy62553861 : RT @AndreaMarano11: L'8 dicembre 1980 veniva ucciso a New York #JohnLennon Quarant'anni senza #Imagine azione...????? @maurobiani https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarant’anni senza CSB | SPEAKERS' CORNER CON JACOPO PENSA | 12 NOVEMBRE ORE 17.00 Fortune Italia