METEO | rischio di ondate di GELO eccezionali dopo Natale

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 7 dicembre 2020)caotico per indici effetto degli di comportamento del clima. Ipotesi di proiezione. Sono iniziate le eccessive manovre degli indici di comportamento invernali verso il clima rigido. È questo che in estrema sintesi osserviamo ancora questa settimana, a conferma di ciò che avevamo riportato in precedenza. Ora, idealmente decolliamo verso la Stratosfera, dove il Vortice Polare che ruota attorno al Polo Nord continuerà – secondo le previsioni – ad indebolirsi, e se i primi effetti li abbiamo osservati durante questa settimana, con un cambiamento eclatante delle condizioni atmosferiche in Europa, più avanti potrebbe succedere di ben peggio. Attualmente, l’aria fredda dalle regioni dell’Artico si insinua nelle poderose aree di Bassa Pressione che raggiungono l’Italia, dove abbiamo visto cadere la neve in pianura al Nord Italia, il tutto senza ...