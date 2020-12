Mes e Recovery scuotono il governo Renzi | ' No a task force' Di Maio | ' È in gioco il paese'

marattin : Il vero strumento con cui l’Europa ci mette condizionalita’ e ci obbliga a riforme è il Recovery Fund. Quello che t… - AlbertoBagnai : L’uomo è fabbro del proprio destino. Sergio è fabbrino, e si vede: - borghi_claudio : Intanto questa bella persona se c'è da mettere le mani sui soldi (pure quelli illusori del recovery) allora non vot… - wallstreetita : #Guida - Mercoledì si vota sul #Mes. Conte ha due giorni per evitare la crisi di governo. Ma cos'è il 'Meccanismo… - magistronzo : RT @AlbertoBagnai: L’uomo è fabbro del proprio destino. Sergio è fabbrino, e si vede: -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Recovery

la Repubblica

"Il futuro dell’Italia dei prossimi vent’anni non lo scrivono Conte e Casalino nottetempo in uno stanzino di Palazzo Chigi" ...Boschi e Rosato lasciano Chigi in anticipo. Il Cdm di oggi, per definire il piano di ripresa, si annuncia in salita. E mercoledì si vota su riforma del Mes ...