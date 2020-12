Mafia, sequestrati beni per 2 mln euro a imprenditore del Ragusano (Di lunedì 7 dicembre 2020) commenta lapresse La Direzione investigativa antiMafia di Catania ha sequestrato beni stimati in due milioni di euro ritenuti riconducibili a Raffaele Donzelli, di 47 anni, imprenditore del settore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) commenta lapresse La Direzione investigativa antidi Catania ha sequestratostimati in due milioni diritenuti riconducibili a Raffaele Donzelli, di 47 anni,del settore ...

QdSit : Mafia, beni per due milioni sequestrati a imprenditore #qds #qdsnotizie - peppesava : RT @Ragusanews: Mafia: sequestrati beni per 2 mln a imprenditore plastiche - Ragusanews : Mafia: sequestrati beni per 2 mln a imprenditore plastiche - NuovoSud : Mafia a Vittoria, sequestrati beni per 2 milioni all'imprenditore Donzelli - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Mafia, sequestrati beni per 2 mln euro a imprenditore del Ragusano #cronacaragusa -