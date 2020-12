“La vaccinazione potrebbe slittare”. Covid, l’allarme di Pregliasco: cosa sta succedendo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emergenza Covid, novità sulla vaccinazione. La notizia viene diffusa su Il Giornale in seguito a quanto affermato dal virologo Fabrizio Pregliasco. Il focus cade ancora una volta sulla vaccinazione contro il Covid. L’esperto ha preso parola precisando il suo punto di vista anche su un probabile picco dell’influenza stagionale previsto tra i mesi di gennaio e febbraio. Ecco nel dettaglio cosa è stato espresso. A preoccupare tutti è la stagione invernale che con sè porta anche quella delle influenze. In pena emergenza sanitaria, il virologo afferma: “Ora a preoccupare è l’influenza. È prevedibile che sia a gennaio e prosegua a febbraio” per poi aggiungere: “La nuova campagna avrà una tempistica lunga, che comprenderà almeno la metà dell’anno prossimo”. Questo potrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emergenza, novità sulla. La notizia viene diffusa su Il Giornale in seguito a quanto affermato dal virologo Fabrizio. Il focus cade ancora una volta sullacontro il. L’esperto ha preso parola precisando il suo punto di vista anche su un probabile picco dell’influenza stagionale previsto tra i mesi di gennaio e febbraio. Ecco nel dettaglioè stato espresso. A preoccupare tutti è la stagione invernale che con sè porta anche quella delle influenze. In pena emergenza sanitaria, il virologo afferma: “Ora a preoccupare è l’influenza. È prevedibile che sia a gennaio e prosegua a febbraio” per poi aggiungere: “La nuova campagna avrà una tempistica lunga, che comprenderà almeno la metà dell’anno prossimo”. Questo...

