Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini: chi è la nuova concorrente (Di martedì 8 dicembre 2020) Ci sono diversi nuovi ingressi al e la meno nota tra i tre. (Instagram)Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, ossia quelli entrati nella nuova ondata di ingressi a dicembre, c'è Sonia Lorenzini, mantovana classe 1989. La sua è una vicenda complessa: prima il diploma in Economia Aziendale, quindi la ricerca dell'indipendenza e infine il ritorno a casa dei genitori. Quindi la sua battaglia contro un cancro alla tiroide. Sono molti i lavori che ha fatto, dall'intermediaria assicurativa alla barista, passando per quello di fotomodella. Nel 2016 diventa corteggiatrice di Claudio D'Angelo, nel corso della trasmissione Uomini e Donne. Lascia il programma, ma viene richiamata poco dopo come corteggiatrice.

