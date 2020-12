La ruggine nei tubi dell’acqua può essere cancerogena (Di domenica 6 dicembre 2020) I tubi di ferro arrugginiti possono reagire con i disinfettanti residui nei sistemi di distribuzione dell’acqua potabile per produrre cromo esavalente cancerogeno nell’acqua potabile. Così è riportato da un recente studio. Il cromo è un metallo che si trova naturalmente nel suolo e nelle acque sotterranee. Tracce di cromo trivalente alla fine compaiono nell’acqua potabile e nell’approvvigionamento alimentare e si ritiene che abbiano effetti neutri sulla salute. Il cromo viene spesso aggiunto al ferro per renderlo più resistente alla corrosione. L’interno arrugginito di questo tubo dell’acqua contiene cromo che però, reagendo con i disinfettanti dell’acqua residui, formano cromo esavalente, che è cancerogeno. Alcune reazioni chimiche possono trasformare gli atomi di cromo in una forma esavalente che crea ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Idi ferro arrugginiti possono reagire con i disinfettanti residui nei sistemi di distribuzionepotabile per produrre cromo esavalente cancerogeno nell’acqua potabile. Così è riportato da un recente studio. Il cromo è un metallo che si trova naturalmente nel suolo e nelle acque sotterranee. Tracce di cromo trivalente alla fine compaiono nell’acqua potabile e nell’approvvigionamento alimentare e si ritiene che abbiano effetti neutri sulla salute. Il cromo viene spesso aggiunto al ferro per renderlo più resistente alla corrosione. L’interno arrugginito di questo tubocontiene cromo che però, reagendo con i disinfettantiresidui, formano cromo esavalente, che è cancerogeno. Alcune reazioni chimiche possono trasformare gli atomi di cromo in una forma esavalente che crea ...

QuotidianPost : La ruggine nei tubi dell’acqua può essere cancerogena - natolibero68 : @ruggine_la @Prudenza_Le_Mat @1Marzia2 ?? non scendo nei particolari perché fo la figura del Fregnoleso...?? - ruggine_la : RT @mat_brandi: Al centro commerciale sì, in chiesa no. In metro sì, nei musei no. Immigrazione di massa sì, spostamento tra comuni no. Res… - radioradiomilan : Un gran salvataggio su Castrovilli lanciato a rete al 13’ aiuta #Romagnoli a scrollarsi di dosso un po’ di ruggine… -

Ultime Notizie dalla rete : ruggine nei Il Viadana parte male: passo indietro a Padova La Gazzetta di Mantova Al Grande Fratello Vip spunta un retroscena su Giulia Salemi. Parla Enzo Donato: “Tra noi c’è stata una storia”

Enzo Donato è un ex di Giulia Salemi e potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto? Le ultime news.

Tommaso Zorzi svela il vero motivo per cui aveva litigato con Giulia Salemi

Tommaso Zorzi ha raccontato a Cristiano Malgioglio il vero motivo per cui aveva litigato con Giulia Salemi prima di entrare nella casa ...

Enzo Donato è un ex di Giulia Salemi e potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto? Le ultime news.Tommaso Zorzi ha raccontato a Cristiano Malgioglio il vero motivo per cui aveva litigato con Giulia Salemi prima di entrare nella casa ...