Grande Fratello Vip, Serena Grandi rientra nella casa (Di domenica 6 dicembre 2020) Passano i giorni ed aumentano le indiscrezioni legate ai nuovi concorrenti che entreranno al Grande Fratello Vip. Il reality, infatti, allungato fino a metà Febbraio, ha bisogno di nuovi elementi in grado di creare nuove dinamiche. Tra i nomi trapelati troviamo Filippo Nardi, Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta di Temptation Island, Andrea Zenga e Mario Ermito. Per quanto riguarda il concorrente “richiesto” da Tommaso Zorzi, Alex Di Giorgio, quest’ultimo ha comunicato che non potrà più prendere parte al gioco. Arriva però ora direttamente da Instagram l’annuncio di una donna che dichiara di essere pronta a rientrare in casa: stiamo parlando di Serena Grande, già concorrente del Grande Fratello Vip 2 ed opinionista ... Leggi su trendit (Di domenica 6 dicembre 2020) Passano i giorni ed aumentano le indiscrezioni legate ai nuovi concorrenti che entreranno alVip. Il reality, infatti, allungato fino a metà Febbraio, ha bisogno di nuovi elementi in grado di creare nuove dinamiche. Tra i nomi trapelati troviamo Filippo Nardi, Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta di Temptation Island, Andrea Zenga e Mario Ermito. Per quanto riguarda il concorrente “richiesto” da Tommaso Zorzi, Alex Di Giorgio, quest’ultimo ha comunicato che non potrà più prendere parte al gioco. Arriva però ora direttamente da Instagram l’annuncio di una donna che dichiara di essere pronta are in: stiamo parlando di, già concorrente delVip 2 ed opinionista ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - MSB15536652 : RT @indisguise_a: Certo che se uscito dal Grande Fratello ti ritrovi a ricondividere h24 storie su un ragazzo che hai illuso qualche domand… - Resili3nt2 : Ragioniamo per assurdo su una concorrente del Grande Fratello, ragioniamo come se fosse un'assassina - auroraaaresta : RT @trash_italiano: #GFVIP, Serena Grandi annuncia il suo rientro nella casa - FlavioLapi6 : @GrandeFratello Speriamo che la Elisabetta Gregoraci abbia cambiato idea e che resti nella casa del Grande Fratello… -