Caso Alberto Genovese | spunta una seconda vittima | è una ragazza di 23 anni

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Continuano le indagini su, l’imprenditore e fondatore di diverse Start Up (come Facile. it) accusato stupro, sequestro di persona, tortura e cessione di sostanze stupefacenti ai ddi unadi 18. Dopo la rinuncia al mandato da parte dei legali della, neun’altra.: c’è unaC’è una nuova accusa di violenza sessuale ai ddi, e non potrebbe essere l’ultima. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, unadi 23è stata ascoltata in Questura dopo aver denunciato l’imprenditore. I fatti risalgono ...