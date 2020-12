Bilancio dell’emergenza neve: la situazione resta complicata in tutto l’Alto Adige (Di domenica 6 dicembre 2020) situazione ancora complicata, in Alto Adige, a causa dell’emergenza neve. Presso il Centro controllo situazioni della Protezione civile, riunitosi questa sera alle ore 18 sotto la guida di Florian Alber, è stato fatto il punto della situazione: dalla mezzanotte di oggi il numero unico 112 ha ricevuto ben 633 chiamate che sono state deviate alle centrali di intervento competenti. Sul territorio, grazie al coordinamento della Centrale provinciale di emergenza, sono stati portati a termine ben 287 interventi dei Vigili del fuoco volontari (più 70 situazioni risolte via telefono), 101 interventi sanitari e 13 interventi di soccorso in montagna. Impegnati in tutto l’Alto Adige 2.500 Vigili del fuoco volontari di 200 compagnie, mentre il ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 6 dicembre 2020)ancora, in Alto, a causa. Presso il Centro controllo situazioni della Protezione civile, riunitosi questa sera alle ore 18 sotto la guida di Florian Alber, è stato fatto il punto della: dalla mezzanotte di oggi il numero unico 112 ha ricevuto ben 633 chiamate che sono state deviate alle centrali di intervento competenti. Sul territorio, grazie al coordinamento della Centrale provinciale di emergenza, sono stati portati a termine ben 287 interventi dei Vigili del fuoco volontari (più 70 situazioni risolte via telefono), 101 interventi sanitari e 13 interventi di soccorso in montagna. Impegnati in2.500 Vigili del fuoco volontari di 200 compagnie, mentre il ...

