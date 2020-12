La disperazione di Tommaso Zorzi dopo l’uscita di Francesco Oppini: lo perdona a metà (Di sabato 5 dicembre 2020) Non ci sta Tommaso Zorzi. Sapeva che Francesco Oppini sarebbe uscito, era chiaro, ma non in questo modo. Lacrime e disperazione nella casa del Grande Fratello VIP nella diretta del 4 dicembre 2020 e poi per tutta la notte. Tommaso non accetta il fatto che Francesco se ne sia andato così, all’improvviso. Ci pensano Maria Teresa e Stefania a consolarlo, cercando di fargli capire che questa è la scelta forse migliore, almeno per Francesco che stava soffrendo troppo. Ma quando Alfonso spiega che Francesco sarebbe potuto restare fino a lunedì sera, Tommaso proprio non ci sta. Sperava in una addio diverso, in una festa del sabato sera. E sono di nuovo le sue amiche a dirgli che forse meglio un trauma immediato che una agonia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020) Non ci sta. Sapeva chesarebbe uscito, era chiaro, ma non in questo modo. Lacrime enella casa del Grande Fratello VIP nella diretta del 4 dicembre 2020 e poi per tutta la notte.non accetta il fatto chese ne sia andato così, all’improvviso. Ci pensano Maria Teresa e Stefania a consolarlo, cercando di fargli capire che questa è la scelta forse migliore, almeno perche stava soffrendo troppo. Ma quando Alfonso spiega chesarebbe potuto restare fino a lunedì sera,proprio non ci sta. Sperava in una addio diverso, in una festa del sabato sera. E sono di nuovo le sue amiche a dirgli che forse meglio un trauma immediato che una agonia ...

Sunuovigiorni : RT @alovelyclown: È crisi nel regno, il re Tommaso Zorzi si lascia andare alla disperazione dopo l’abbandono del suo consorte mentre contin… - alovelyclown : È crisi nel regno, il re Tommaso Zorzi si lascia andare alla disperazione dopo l’abbandono del suo consorte mentre… - stellamazzon3 : Tommaso che in preda alla disperazione prende il rotolo dello scottex poi dice 'magari tutto il rotolo è tanto' #GFVIP - Frenci55398434 : #gfvip In questo momento, di fronte alla verità e alla disperazione del pianto di Tommaso, trovo piccola, meschina… - xobvlivion : Se Tommaso sta così male significa che la situazione era più grave del previsto, questa cosa non faceva bene a lui… -