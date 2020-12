La clamorosa scoperta | ecco cosa succede se ti curi a casa

Leggi su howtodofor

(Di sabato 5 dicembre 2020) Dall'eparina al cortisone, dall'efficacia di vitamine e integratori all'idrossiclorochina, all'utilità della misurazione periodica dell'ossigeno con il saturimetro. Fino ad ora la cura domiciliare del Covid ha incontrato difficoltà non solo per le carenze fisiologiche della medicina territoriale, ma anche per l'assenza di un protocollo guida per i medici di base. Una mancanza tamponata con una serie di indicazioni generali contenute nella bozza del documento “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SarsCov2”, alla cui stesura ha contribuito il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Il documento, ancora provvisorio, verrà messo a punto sentendo anche le organizzazioni dei medici di medicina generale e la Federazione degli ordini dei medici. Intanto,tutte le rispote ai dubbi sulla gestione adei pazienti ...