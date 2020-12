I Sirente in radio con il singolo “Vivi a domani” (Di sabato 5 dicembre 2020) I Sirente in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il singolo “Vivi a domani”: il brano segna il debutto della band abruzzese Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Vivi a domani”, il primo singolo della band abruzzese Sirente prodotto da Ioska Versari – produttore discografico e direttore artistico di FLEBO records… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Iin rotazionefonica e sulle piattaforme digitali con il: il brano segna il debutto della band abruzzese Disponibile ine su tutte le piattaforme digitali,, il primodella band abruzzeseprodotto da Ioska Versari – produttore discografico e direttore artistico di FLEBO records… L'articolo Corriere Nazionale.

matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @RedBlueMusic – @siamosirente – Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali #Viviadomani, il primo singolo… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @RedBlueMusic – @siamosirente – Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali #Viviadomani, il primo singolo… - wordsandmore1 : ? @RedBlueMusic – @siamosirente – Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali #Viviadomani, il primo si… -