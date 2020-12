Daydreamer Anticipazioni turche | Can scompare

(Di sabato 5 dicembre 2020) In base a quanto si evince dalle, nelle prossime puntate di– Le Ali del sogno, assisteremo al ritorno di Aziz, il padre di Emre e Can. Quest’ultimo, a sua volta, deciderà di andare via dalla Turchia e prendersi un anno sabbatico. Ecco cosa accadrà. Il ritorno di Aziz Stando a quanto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

In base a quanto si evince dalle anticipazioni turche, nelle prossime puntate di Daydreamer - Le Ali del sogno, assisteremo al ritorno di Aziz ...Il Divit junior darà a sua madre una falsa informazione circa la destinazione di suo fratello Can. Can non sopporterà più di essere circondato da persone che non fanno altro che mentirgli e non sono l ...