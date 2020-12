Temptation Island | Anna e Andrea dopo la rottura potrebbero sposarsi

Leggi su kronic

(Di venerdì 4 dicembre 2020): “Novella 2000” intervistaBoschetti: tra tradimenti e di un possibile matrimonio conBattistelli.Boschetti (Instagram)Nella penultima edizione del reality show “Temptaion“, programma che mette alla prova il vero amore delle coppia che vi partecipano. Le coppie vengono infatti divise per 21 giorni, a far compagnia alle ragazze ci saranno ben 13 tentatori, stesso numero di quelle che terranno compagnia agli uomini.è un programma che riesce a far parlare moltissimo di se. La trasmissione risulta come una delle più seguite del palinsesto, vantando numeri altissimi tra cui una media di 3 milioni di spettatori ed uno share che si aggira intorno al 20%. Due dei protagonisti della ...