Marquez, terza operazione al braccio. Lo spagnolo non tornerà prima di maggio 2021 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Brutte notizie per Marc Marquez. Il pilota della Honda ha subito il terzo intervento al braccio infortunato lo scorso 19 luglio a Jerez. Si allungano i tempi di rientro. MADRID – Nuova tegola per Marc Marquez. Il pilota della MotoGp si è infatti dovuto sottoporre per la terza volta a un intervento chirurgico all’omero del braccio destro, l’arto fratturato in un incidente nella prima gara 2020, il Gran Premio di Spagna dello scorso luglio, che gli ha fatto perdere l’intera stagione. Dopo le indiscrezioni dei media spagnoli è arrivata la conferma della Honda. Marc Marquez, terzo intervento al braccio L’otto volte campione del mondo è entrato questa mattina molto presto nell’ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove in giornata sarebbe ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Brutte notizie per Marc. Il pilota della Honda ha subito il terzo intervento alinfortunato lo scorso 19 luglio a Jerez. Si allungano i tempi di rientro. MADRID – Nuova tegola per Marc. Il pilota della MotoGp si è infatti dovuto sottoporre per lavolta a un intervento chirurgico all’omero deldestro, l’arto fratturato in un incidente nellagara 2020, il Gran Premio di Spagna dello scorso luglio, che gli ha fatto perdere l’intera stagione. Dopo le indiscrezioni dei media spagnoli è arrivata la conferma della Honda. Marc, terzo intervento alL’otto volte campione del mondo è entrato questa mattina molto presto nell’ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove in giornata sarebbe ...

SkySportMotoGP : Marc Marquez si è operato di nuovo: terzo intervento al braccio destro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #MotoGp, per Marquez terza operazione al braccio destro. Otto ore sotto i ferri - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #MotoGp, per Marquez terza operazione al braccio destro. Otto ore sotto i ferri - RassegnaZampa : #MotoGp, per Marquez terza operazione al braccio destro. Otto ore sotto i ferri - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Marc Marquez si è operato di nuovo: terzo intervento al braccio destro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : Marquez terza MotoGP 2021, per Marc Marquez terza operazione? inSella Marquez, altra operazione: 8 ore sotto i ferri, 6 mesi per tornare

Proseguono i guai per Marc Marquez, che dovrà affrontare una nuova, lunga, riabilitazione dopo aver subito un importante intervento per sistemare l’omero destro ...

MotoGP, Marquez operato al braccio: intervento durato otto ore

Marc Marquez, pilota della Honda, nella serata di ieri è stato operato per la terza volta al braccio infortunato, intervento di otto ore ...

Proseguono i guai per Marc Marquez, che dovrà affrontare una nuova, lunga, riabilitazione dopo aver subito un importante intervento per sistemare l’omero destro ...Marc Marquez, pilota della Honda, nella serata di ieri è stato operato per la terza volta al braccio infortunato, intervento di otto ore ...