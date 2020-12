Lo sciopero è un diritto di tutti i lavoratori. (Di venerdì 4 dicembre 2020) di Redazione. Dalla sera di lunedì 14 dicembre prossimo e fino alla mattina di giovedì 17, gli impianti di distribuzione carburanti, sia in rete ordinaria sia su viabilità autostradale, saranno chiusi per sciopero. Senza entrare nel merito della protesta, certamente giusta e sacrosanta come tutti gli scioperi, la cosa non sembra scandalizzare più di tanto. Leggi su freeskipper (Di venerdì 4 dicembre 2020) di Redazione. Dalla sera di lunedì 14 dicembre prossimo e fino alla mattina di giovedì 17, gli impianti di distribuzione carburanti, sia in rete ordinaria sia su viabilità autostradale, saranno chiusi per. Senza entrare nel merito della protesta, certamente giusta e sacrosanta comegli scioperi, la cosa non sembra scandalizzare più di tanto.

real_fabristol : Il 38,5% è pronto a rinunciare ai propri diritti civili per un maggiore benessere economico, accettando limiti al d… - freeskipperIT : Lo sciopero è un diritto di tutti i lavoratori. - freeskipperIT : Lo sciopero è un diritto di tutti i lavoratori. - giuseppemeliss : RT @CISLFPPUGLIA: Perché scioperiamo il #9dicembre? ?? perché vogliamo lavorare in ?????????????????? ?? perché c'è bisogno di nuove ???????????????????? ?? p… - massimobrangi : RT @FpCgilNazionale: ?? Perché scioperiamo il #9dicembre? ??perché vogliamo lavorare in sicurezza ??perché c'è bisogno di nuove assunzioni ??pe… -