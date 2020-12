GF Vip, da venerdì 4 dicembre nuovi ingressi e ospiti al reality (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa sera nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà Stasera tornerà l’appuntamento del venerdì sera con Il Grande Fratello Vip sempre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Da stasera tra ospiti e nuovi concorrenti la casa del Grande Fratello Vip si popola di nuovo. Infatti già da questo venerdì 4 dicembre nella casa dovrebbero entrare nuovi concorrenti. Tra i nuovi concorrenti che già da questa sera prenderanno parte al gioco, ci sono: Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Mario Ermito e Samantha De Grenet. E ancora si aggiunge Alex Di Giorgio, nuotatore olimpico che dovrebbe essere il concorrente gay ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa seraconcorrenti varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà Stasera tornerà l’appuntamento delsera con Il Grande Fratello Vip sempre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Da stasera traconcorrenti la casa del Grande Fratello Vip si popola di nuovo. Infatti già da questonella casa dovrebbero entrareconcorrenti. Tra iconcorrenti che già da questa sera prenderanno parte al gioco, ci sono: Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Mario Ermito e Samantha De Grenet. E ancora si aggiunge Alex Di Giorgio, nuotatore olimpico che dovrebbe essere il concorrente gay ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Valerio864dd : Su Instagram oramai ognuno sponsorizza qualcosa, dai vip alle persone comuni. Più che un social sembra una grande,… - DR4CONIS : @foddiga - SpettacoliNEWS : #GFVIP: anticipazioni di venerdì 4 dicembre 2020 - Malibran12 : Se Lunedì sono previste le entrate dei nuovi vip non credo riescano a gestire anche le uscite di Ely e Fra. O li fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip venerdì Unioncamere, giro Italia imprenditrici Yahoo Notizie