Fondo Valle Vitulanese, incontro tra Di Maria e il sindaco di Castelpoto

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il sindaco di Castelpoto, Vito Fusco, per discutere sul tracciato della costruenda strada a scorrimento veloce Fondo Valle Vitulanese. La riunione è stata voluta dal Presidente affinché la scelte a farsi con i Comuni attraversati dalla nuova arteria siano il più possibile condivise per poter giungere alla scadenza ultimativa della fine dell'anno quando dovrà essere bandita dalla Provincia la gara d'appalto, pena la perdita del finanziamento. Al termine dell'incontro il sindaco Fusco ha rilasciato la seguente dichiarazione: "L'incontro odierno è stato positivo e volentieri dò atto al Presidente ...

