Elisabetta Gregoraci, vola un’altra voce su uno famoso della tv: “Con lui una storia di una notte” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ma cos’avrebbe fatto Alfonso Signorini senza Elisabetta Gregoraci? Gran parte della popolarità di quest’edizione del GF Vip è senza dubbio da attribuire a l’ex moglie di Flavio Briatore. Quest’ultima voleva solo viversi il suo percorso all’interno della spiata dimora di Cinecittà ma sia alcuni coinquilini che persone esterne al reality l’hanno coinvolta in una lunga serie di polemiche ed indiscrezioni. Nelle ultime ore le litigate con Giulia Salemi hanno scatenato l’ira del suo celebre ex consorte. Flavio Briatore sarebbe furibondo con Elisabetta Gregoraci perché si è sentito tirare in ballo troppe volte da quando è entrata nel celeberrimo programma di Alfonso Signorini. Questa mattina la gieffina è stata nominata anche a Mattino Cinque per via di una nuova scottante ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ma cos’avrebbe fatto Alfonso Signorini senza? Gran partepopolarità di quest’edizione del GF Vip è senza dubbio da attribuire a l’ex moglie di Flavio Briatore. Quest’ultima voleva solo viversi il suo percorso all’internospiata dimora di Cinecittà ma sia alcuni coinquilini che persone esterne al reality l’hanno coinvolta in una lunga serie di polemiche ed indiscrezioni. Nelle ultime ore le litigate con Giulia Salemi hanno scatenato l’ira del suo celebre ex consorte. Flavio Briatore sarebbe furibondo conperché si è sentito tirare in ballo troppe volte da quando è entrata nel celeberrimo programma di Alfonso Signorini. Questa mattina la gieffina è stata nominata anche a Mattino Cinque per via di una nuova scottante ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - tuttopuntotv : Rivelazione choc su Elisabetta Gregoraci: ha avuto un flirt con un nuovo concorrente #gfvip #grandefratellovip - kennykennytj : Elisabetta Gregoraci, tanto ricca in banca quanto arida nel comprendere le scelte degli altri. Son tutti capaci a r… - SmorfiaDigitale : Filippo Nardi e Elisabetta Gregoraci, arriva la conferma: 'Storia di una notte' - infoitcultura : Bomba sul Grande Fratello VIP: notte di passione tra Elisabetta Gregoraci e il futuro inquilino Filippo Nardi? -