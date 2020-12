Alessia Marcuzzi "in psicoterapia da un anno". Dolorosa confessione s: "Fa paura", il suo dramma intimo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il travaglio personale di Alessia Marcuzzi, rivelato. Reduce da un anno difficile, a livello professionale ma soprattutto personale con le clamorose voci (smentite) di corna al marito con Stefano De Martino, che avrebbero causato la rottura del matrimonio tra l'ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez nonché, ovviamente, una crisi personale tra la Marcuzzi e il marito, Alessia esce allo scoperto in una intervista al settimanale Grazia: "È importante sapere cose di noi stessi", ha spiegato la conduttrice delle Iene, passata pure dall'esperienza del coronavirus. "Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono entusiasta". A 48 anni, a livello sentimentale, la Marcuzzi spiega la sua più grande ansia: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il travaglio personale di, rivelato. Reduce da undifficile, a livello professionale ma soprattutto personale con le clamorose voci (smentite) di corna al marito con Stefano De Martino, che avrebbero causato la rottura del matrimonio tra l'ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez nonché, ovviamente, una crisi personale tra lae il marito,esce allo scoperto in una intervista al settimanale Grazia: "È importante sapere cose di noi stessi", ha spiegato la conduttrice delle Iene, passata pure dall'esperienza del coronavirus. "Da unho pensato che potesse essermi utile un confronto con la, e come mi piace. Sono entusiasta". A 48 anni, a livello sentimentale, laspiega la sua più grande ansia: ...

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - NardoneDeborah : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - MazzottaLuana : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - zazoomblog : Alessia Marcuzzi: Gambe in bella vista e spacco profondissimo TUTTO IN TILT - #Alessia #Marcuzzi: #Gambe #bella… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi: Gambe in bella vista e spacco profondissimo TUTTO IN TILT - #Alessia #Marcuzzi: #Gambe #bella -