A Milano nasce il “liceo” del design

Leggi su wired

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ics School, via Ortles. Foto di Ugo De Berti, https://www.udb.it/“Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”. La frase di Steve Jobs pronunciata nel famoso discorso all’università di Stanford si attaglia bene alla storia di Stefano Paschina che 11 anni fa si è messo in testa di creare una scuola che stravolgesse la didattica tradizionale e insegnasse ilai bambini delle elementari, una cosa ritenuta irrealizzabile anche nella capitale mondiale dell’arredo,. Oggi Paschina, che dirige una società che fattura 7 milioni di euro, sta per portare a compimento l’ultima sua creatura, un campus per studenti liceali, il primo del genere in città. La strada delLa sua biografia aiuta a capire la genesi del suo successo. Nato 54 anni fa a Villamar, ...