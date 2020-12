UniCredit prepara il dopo Mustier Comitato nomine verso la short list

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Parte l’iter formale e l’esame dei primi nomi, rinviato il cda previsto oggi. Stop all’emendamento per ridurre a 500 milioni i crediti fiscali per le fusioni bancarie

Mentre nella maggioranza sta per riaccendersi la tensione fra M5S, con l'aggiunta di Leu e Pd sulla dote fiscale cucita su misura per UniCredit ...Gli analisti di Banca IMI riportano le indiscrezioni pubblicate oggi da MF, secondo cui il M5S starebbe preparando un piano alternativo per la privatizzazione di Mps. Secondo quanto affermato da alcun ...