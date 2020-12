Stash dei The Kolors papà: «È nata Grace, la cosa più bella» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash, frontman dei The Kolors, è diventato papà. A dare l’annuncio del lieto evento è stato lui stesso, con una storia pubblicata su Instagram: «È nata Grace, ed è la cosa più bella del mondo», ha scritto emozionato nella mattinata del 3 dicembre. Poi, la prima foto insieme alla compagna Giulia Belmonte: «Sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora…Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa». Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash, frontman dei The Kolors, è diventato papà. A dare l’annuncio del lieto evento è stato lui stesso, con una storia pubblicata su Instagram: «È nata Grace, ed è la cosa più bella del mondo», ha scritto emozionato nella mattinata del 3 dicembre. Poi, la prima foto insieme alla compagna Giulia Belmonte: «Sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora…Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa».

